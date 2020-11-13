"Барселона" хочет заработать 200 миллионов евро за счёт сотрудничества с Голливудом

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"Барселона" хочет заработать 200 миллионов евро за счёт сотрудничества с Голливудом

"Барселона" ищет новые возможности стабилизировать своё финансовое положение.

По информации журналиста радиостанции SER Catalunya Сике Родригеса, одна из идей каталонского клуба - выйти на рынок Голливуда.

В стане "сине-гранатовых" считают, что за счёт сотрудничества с компаниями, связанными с киноиндустрией, удастся заработать порядка 200 миллионов евро.

Более того, данный шаг поспособствует продвижению бренда "Барсы" в мире.

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