"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро

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"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро

"Барселона" еще не окончила работу на трансферном рынке.

Как сообщает ESPN, "сине-гранатовые" намерены этим летом продать футболистов на 150 миллионов евро. Таким образом, клуб сможет покрыть затраты на покупку Антуана Гризманна и Френки де Йонга.

Скорее всего, "Барса" продаст Филиппе Коутиньо, Рафинью Алькантару и Малкома. Кроме того, клуб могут покинуть Артуро Видаль, Иван Ракитич и Самюэль Умтити.

Напомним, что трансфер Гризманна обошелся клубу в 120 миллионов евро, а де Йонга - 75 миллионов плюс 11 миллионов возможных бонусов.

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