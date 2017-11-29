"Барселона" и "Арсенал" интересуются форвардом "Милана"

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"Барселона" и "Арсенал" интересуются форвардом "Милана"Каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал" интересуются форвардом итальянского "Милана" Андре Силвой.

Ожидается, что оба гранда будут готовы побороться за 22-летнего португальца, если в зимнее трансферное окно он будет выставлен "россонери" на продажу.

В нынешнем сезоне Силва забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Милан".

Напомним, Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летом. | soccernews.ru

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