"Барселона" и "Арсенал" интересуются форвардом "Милана"

Каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал" интересуются форвардом итальянского "Милана" Андре Силвой.

Ожидается, что оба гранда будут готовы побороться за 22-летнего португальца, если в зимнее трансферное окно он будет выставлен "россонери" на продажу.

В нынешнем сезоне Силва забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Милан".

Напомним, Гризманн потребовал от "Барселоны" гарантий его приобретения летом. | soccernews.ru