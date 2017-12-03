"Барселона" и "Арсенал" изучают возможность обмена игроками в январе

Каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал" изучают возможность обмена своими игроками в зимнее трансферное окно.

Как информирует Daily Star, в январе "канониры" вполне могут подписать вингера "сине-гранатовых" Арду Турана. В обратном же направлении в случае, если каталонскому гранду не удастся подписать полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, может проследовать хавбек "Арсенала" Месут Озил.

Напомним, "Барселона" будет готова увеличить предложение по Коутиньо. | soccernews.ru