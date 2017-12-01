"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен футболистами

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"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен футболистами

"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен футболистами во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, в январе каталонский клуб намерен заполучить Месута Озила и готов включить в эту сделку Арду Турана.

Стоит отметить, что "канониры" заинтересованы в услугах турецкого полузащитника, поэтому такой обмен вполне может состояться.

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