"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками

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"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

"Барселона" хочет заполучить нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Sky Sports.

По информации источника, чтобы подписать габонца, "сине-гранатовые" готовы включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

32-летний Обамеянг в прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 4 ассиста в 39 играх. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

29-летний Коутиньо в минувшей кампании отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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