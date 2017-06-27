"Барселона" и "Арсенал" поборются за португальского вундеркинда

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"Барселона" и "Арсенал" поборются за португальского вундеркинда

"Барселона" и "Арсенал" претендуют на нападающего "Браги" Педру Нету, сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб готов продать 17-летнего футболиста за 20 миллионов евро, однако "сине-гранатовые" и "канониры" пока не предлагали за него более 15 миллионов.

Отметим, что Нету сыграл за основную команду "Браги" всего два матча, в которых отличился 1 голом.

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