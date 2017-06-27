"Барселона" и "Арсенал" поборются за португальского вундеркинда

"Барселона" и "Арсенал" претендуют на нападающего "Браги" Педру Нету, сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб готов продать 17-летнего футболиста за 20 миллионов евро, однако "сине-гранатовые" и "канониры" пока не предлагали за него более 15 миллионов.

Отметим, что Нету сыграл за основную команду "Браги" всего два матча, в которых отличился 1 голом.

Не пропустите: Вальверде нацелился на хавбека дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru