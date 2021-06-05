"Барселона" и "Арсенал" поспорят за бразильского нападающего

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"Барселона" и "Арсенал" поспорят за бразильского нападающего

Фото инстаграм Юри Алберто

Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто может продолжить карьеру в Англии или Испании.

По информации Globo Esporte, интерес к 20-летнему футболисту проявляют "Арсенал" и "Барселона".

Потенциальному покупателю придётся заплатить за перспективного бразильца не менее 15 миллионов евро.

Алберто выступает за "Интернасьонал" с 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.

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