"Барселона" и "Арсенал" поспорят за бразильского нападающего
Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто может продолжить карьеру в Англии или Испании.
По информации Globo Esporte, интерес к 20-летнему футболисту проявляют "Арсенал" и "Барселона".
Потенциальному покупателю придётся заплатить за перспективного бразильца не менее 15 миллионов евро.
Алберто выступает за "Интернасьонал" с 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.
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