"Барселона" и "Арсенал" поспорят за вингера "Севильи"

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"Барселона" и "Арсенал" поспорят за вингера "Севильи"

Вингер "Севильи" Брайан Хиль, выступающий на правах аренды за "Эйбар", может оказаться в более статусной команде.

По информации Mundo Deportivo, 20-летний футболист привлёк внимание "Барселоны" и "Арсенала".

Оба клуба готовы выплатить за перспективного испанца сумму отступных в размере 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Хиль сыграл за "Эйбар" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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