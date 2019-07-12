"Барселона" и "Атлетик" сыграют в матче открытия Примеры

В чемпионате Испании стал известны даты проведения матчей 1-го тура, сообщает официальный сайт Примеры.

16 августа в матче открытия встретятся "Атлетик" и "Барселона". Встреча состоится в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

"Реал" сыграет на выезде с "Сельтой" 17 августа, "Атлетико" начнет сезон 18 августа домашним поединков с "Хетафе".

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