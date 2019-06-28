"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду

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"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за форварда 126 миллионов евро. Благодаря этому "Барселоне" не будет активировать опцию о выкупе игрока за 120 миллионов евро и клубу не придется платить эту сумму единоразовым платежом. В этом случае трансфер будет оформлен в рассрочку.

Первый транш за Гризманна составит 50 миллионов евро. После его получения "Атлетико" сразу отправит деньги "Барселоне" обратно, а взамен получит португальского защитника Нелсона Семеду.

Ожидается, что об обоих трансферах будет объявлено в ближайшее время.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Руководство у Барсы не лучше,переплатить 6 млн+отдать сменщика Роберто,как будто у Барсы нет денег на единоразовый платеш.

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jugulator
Пьянь

Есть большая разница в том, чтобы заплатить 126 миллионов или же 76 миллионов+Семеду.

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Mutaloff
Mutaloff

Платеж*

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