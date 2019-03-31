"Барселона" и "Атлетико" нацелились на игрока "Лестера" Чилуэлла

"Барселона" и "Атлетико" проявляют интерес к игроку "Лестера" Бену Чилуэллу, передаетThe Sun.

Английский клуб готов отпустить 22-летнего защитника в 58 миллионов евро. Соглашение с "лисами" действует до 2024 года.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Чилуэлл является воспитанником академии "Лестера". За основную команду играет с 2015 года. В нынешнем сезоне англичанин выступал в 30 матчах, отметившись 4 ассистами.

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