"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками

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"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может вернуться в мадридский "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такой переход возможен в рамках обмена на полузащитника "матрасников" Сауля Ньигеса.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 40 миллионов евро, а француза - в 60 миллионов.

Гризманн уже выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. Сейчас "Барса" готова с ним расстаться, чтобы получить дополнительные деньги на новый контракт Лионеля Месси.

Что касается Сауля, то он хочет получить новый вызов в карьере. Интерес к нему ранее проявлял "Ливерпуль".

Не пропустите: Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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