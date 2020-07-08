"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"
"Барселона" и "Атлетико" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, испанские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" может продать хавбека, так как у него испортились отношения с главным тренером Микелем Артетой.
Также Гендузи входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 21-летний Гендузи провел за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" выиграла суд у "Сантоса" по поводу трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
главное
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
Лента новостей
-
"РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру
-
"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"
-
"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года
-
"Бавария" нацелилась на французского таланта
-
16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя
-
"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио
-
Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом
-
Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом
-
"Спартак" определился с новым генеральным директором
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне
-
"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"
-
Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
-
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
-
Арбитр РПЛ заболел коронавирусом
-
Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"
-
"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18