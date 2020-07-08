"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"

"Барселона" и "Атлетико" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, испанские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" может продать хавбека, так как у него испортились отношения с главным тренером Микелем Артетой.

Также Гендузи входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний Гендузи провел за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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