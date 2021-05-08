"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили

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"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" расписали безголевую ничью.

Благодрая такому результату между командами сохранился отрыв в 2 очка.

Теперь "матрасники" лидируют с 77 баллами, "сине-гранатовые" на втором месте (75), мадридский "Реал" идёт третьим (74), имея матч в запасе.

"Барселона" – "Атлетико" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Фелиш, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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