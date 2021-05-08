"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" расписали безголевую ничью.

Благодрая такому результату между командами сохранился отрыв в 2 очка.

Теперь "матрасники" лидируют с 77 баллами, "сине-гранатовые" на втором месте (75), мадридский "Реал" идёт третьим (74), имея матч в запасе.

"Барселона" – "Атлетико" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Фелиш, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.

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