"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" расписали безголевую ничью.
Благодрая такому результату между командами сохранился отрыв в 2 очка.
Теперь "матрасники" лидируют с 77 баллами, "сине-гранатовые" на втором месте (75), мадридский "Реал" идёт третьим (74), имея матч в запасе.
"Барселона" – "Атлетико" - 0:0
"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса (Араухо, 46), Лангле, Дест (Дембеле, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 75), Пике, Гризманн, Месси.
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Фелипе, Льоренте, Карраско, Лемар (Сауль, 13; Фелиш, 67), Коке, Корреа (Кондогбиа, 73), Суарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14