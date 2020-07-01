"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере

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"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере

"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.

Капитан каталонцев Лионель Месси отметился голом, который стал 700-м в его карьере. У мадридской команды дублем отметился Сауль.

"Барселона" - "Атлетико" - 2:2 (1:1)

Голы: Диегу Коста, 11 (в свои ворота) - 1:0, Сауль, 19 (с пенальти ) - 1:1, Месси, 50 (с пенальти) - 2:1, Сауль, 62 (с пенальти) - 2:2.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Сержи Роберто, 63), Видаль (А.Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Льоренте (Жоау Феликс, 69), Партей, Диегу Коста (Мората, 76), Феррейра-Карраско (Лемар, 84), Корреа (Витоло, 85).

"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на 1 балл. "Атлетико" с 59 баллами на 3 позиции.

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Месси забил 700-й гол в карьере

Месси забил 700-й гол в карьере

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