"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере
"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
Капитан каталонцев Лионель Месси отметился голом, который стал 700-м в его карьере. У мадридской команды дублем отметился Сауль.
"Барселона" - "Атлетико" - 2:2 (1:1)
Голы: Диегу Коста, 11 (в свои ворота) - 1:0, Сауль, 19 (с пенальти ) - 1:1, Месси, 50 (с пенальти) - 2:1, Сауль, 62 (с пенальти) - 2:2.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Сержи Роберто, 63), Видаль (А.Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Месси, Суарес.
"Атлетико": Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Льоренте (Жоау Феликс, 69), Партей, Диегу Коста (Мората, 76), Феррейра-Карраско (Лемар, 84), Корреа (Витоло, 85).
"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от "Реала" на 1 балл. "Атлетико" с 59 баллами на 3 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14