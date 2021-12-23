"Барселона" и "Аякс" могут обменяться футболистами

Фото: инстаграм Серджиньо Деста/Автор неизвестен

"Барселона" и "Аякс" ведут переговоры по обмену защитниками, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб готов отдать американца Серджиньо Деста в обмен на марокканца Нуссаира Мазрауи. При этом "Барселона" хочет получить доплату от "Аякса".

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и отдал три голевых паса. На счету 24-летнего Мазрауи четыре гола и три результативные передачи в 21 поединке за "Аякс".

Не пропустите: Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана Торреса. | http://soccernews.ru