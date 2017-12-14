"Барселона" и "Бавария" претендуют на хавбека ПСЖ

Каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария" претендуют на полузащитника французского ПСЖ Ясина Адли.

Как информирует L'Equipe, гранды европейского футбола рассчитывают заполучить в свои ряды 17-летнего хавбека летом следующего года. Учитывая, что перспективный футболист до сих пор не подписал свой первый профессиональный контракт с парижанами, достаться "сине-гранатовым" или чемпиону Германии он может совершенно бесплатно.

Напомним, Ди Мария хочет иметь больше игровой практики в ПСЖ. | soccernews.ru