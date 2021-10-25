"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны

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"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны

"Барселона" и "Бока Хуниорс" 14 декабря проведут матч в честь легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Встреча пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет посвящена первой годовщине со дня смерти Диего, который скончался 25 ноября 2020 года.

Напомним, что в бытность футболистом Марадона выступал и за "Барселону" (1982-1984), и за "Боку Хуниорс" (1981-1982, 1995-1997).

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