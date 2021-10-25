"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны
"Барселона" и "Бока Хуниорс" 14 декабря проведут матч в честь легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Встреча пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет посвящена первой годовщине со дня смерти Диего, который скончался 25 ноября 2020 года.
Напомним, что в бытность футболистом Марадона выступал и за "Барселону" (1982-1984), и за "Боку Хуниорс" (1981-1982, 1995-1997).
Не пропустите: Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием
-
Холанд не сыграет до следующего года
Лента новостей
-
"Ювентус" намерен снизить цену выкупа Мораты
-
"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте
-
"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги
-
"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны
-
"Зенит" выпустил в продажу особые футболки, посвященные разгрому "Спартака" (фото)
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
"Локомотив" одержал первую победу под руководством Гисдоля
-
1
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Сроки восстановления Педри увеличились
-
Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием
-
"Барселона" возобновила переговоры о контракте с Дембеле
-
Зидан откажется возглавлять "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема играл в "Эль Класико" с травмой
-
Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
-
Гисдоль назвал главную проблему "Локомотива"
-
Холанд не сыграет до следующего года
-
Малафеев рассказал о своей зарплате
-
Экс-тренер "Барселоны Б" лестно высказался о нынешнем составе каталонцев
-
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14