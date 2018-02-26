"Барселона" и "Челси" поборются за вингера "Интера"
Вингер миланского "Интера" Янн Карамо может следующим летом сменить клубную прописку, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в услугах 19-летнего француза заинтересованы "Барселона" и "Челси". Оба клуба отправили своих скаутов, чтобы последить за выступлениями перспективного футболиста.
В этом сезоне Карамо сыграл за "Интер" 8 матчей и забил 1 гол. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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