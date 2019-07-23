"Барселона" и "Челси" потроллили друг друга в преддверии товарищеского матча

Сегодня в японской Сайтаме состоится товарищеский матч между "Барселоной" и "Челси".

В преддверии поединка клубы обменялись колкостями в адрес друг друга.

Накануне "синие" анонсировали игру с "блауграной" видеороликом с моментами из ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов сезона 2011/12. Тогда англичане по сумме двух встреч выбили испанцев из турнира.

"Барса" ответила на публикацию "Челси" сообщением: "Вспоминаете времена, когда вы, ребята, еще играли в Лиге Чемпионов?".

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? https://t.co/5BO3MOM7Wf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 июля 2019 г.

"Челси" отреагировал на троллинг каталонцев, написав: "Лучше не упоминать о прошлом в ЛЧ после такого сезона, какой был у вас".

Best not to mention Champions League throwbacks after the year you've had... https://t.co/tCB0MZTv02 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 июля 2019 г.

Напомним, что матч начнётся в 13:30 по московскому времени.

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