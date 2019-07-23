"Барселона" и "Челси" потроллили друг друга в преддверии товарищеского матча

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"Барселона" и "Челси" потроллили друг друга в преддверии товарищеского матча

Сегодня в японской Сайтаме состоится товарищеский матч между "Барселоной" и "Челси".

В преддверии поединка клубы обменялись колкостями в адрес друг друга.

Накануне "синие" анонсировали игру с "блауграной" видеороликом с моментами из ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов сезона 2011/12. Тогда англичане по сумме двух встреч выбили испанцев из турнира.

"Барса" ответила на публикацию "Челси" сообщением: "Вспоминаете времена, когда вы, ребята, еще играли в Лиге Чемпионов?".

"Челси" отреагировал на троллинг каталонцев, написав: "Лучше не упоминать о прошлом в ЛЧ после такого сезона, какой был у вас".

Напомним, что матч начнётся в 13:30 по московскому времени.

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