"Барселона" и "Челси" претендуют на хавбека "Реала"

Каталонская "Барселона" и лондонский "Челси" претендуют на полузащитника мадридского "Реала" Оскара Родригеса.

Как информирует испанская пресса, за 19-летнего хавбека второй команды "сливочных" "аристократы" готовы будут заплатить до 8 миллионов евро. В свою очередь "сине-гранатовые" не намерены столько платить за перспективного игрока, однако могут гарантировать ему место в основной обойме команды.

Напомним, Зидан высказался о ситуации с Себальосом. | soccernews.ru