"Барселона" и "Челси" претендуют на вингера "Байера"

Каталонская "Барселона" и лондонский "Челси" претендуют на вингера леверкузенского "Байера" Леона Бэйли.

Как информирует The Sun, оба гранда европейского футбола внимательно следят за выступлениями 20-летнего футболиста. При этом "аристократы" будут готовы заплатить за него уже в зимнее трансферное окно 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Байер".

Напомним, в "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал". | soccernews.ru