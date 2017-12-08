"Барселона" и "Челси" претендуют на вингера "Байера"

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"Барселона" и "Челси" претендуют на вингера "Байера"Каталонская "Барселона" и лондонский "Челси" претендуют на вингера леверкузенского "Байера" Леона Бэйли.

Как информирует The Sun, оба гранда европейского футбола внимательно следят за выступлениями 20-летнего футболиста. При этом "аристократы" будут готовы заплатить за него уже в зимнее трансферное окно 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Байер".

Напомним, в "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал". | soccernews.ru

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