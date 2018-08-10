"Барселона" и "Эвертон" прописали сумму, за которую каталонцы смогут вернуть Йерри Мину

2 Теги йерри минаэвертонбарселона

"Барселона" и "Эвертон" прописали сумму, за которую каталонцы смогут вернуть Йерри МинуКаталонская "Барселона" получила право выкупа контракта новоиспеченного защитника "Эвертона" Йерри Мины обратно за фиксированную сумму.

Так, по сведениям Marca, "сине-гранатовые" смогут вернуть колумбийца на "Камп Ноу", если выплатят "ирискам" за него 60 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Эвертон" приобрел Мину за 30,2 миллиона евро.

Не пропустите:  урок бизнеса от "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Ну такое

Ответить
Kireman

Ни х.. себе

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов