"Барселона" и "Эвертон" прописали сумму, за которую каталонцы смогут вернуть Йерри Мину

Каталонская "Барселона" получила право выкупа контракта новоиспеченного защитника "Эвертона" Йерри Мины обратно за фиксированную сумму.

Так, по сведениям Marca, "сине-гранатовые" смогут вернуть колумбийца на "Камп Ноу", если выплатят "ирискам" за него 60 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Эвертон" приобрел Мину за 30,2 миллиона евро.

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