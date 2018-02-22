"Барселона" и "Гремио" согласовывают последние детали трансфера Артура

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"Барселона" и "Гремио" согласовывают последние детали трансфера АртураКаталонская "Барселона" практически согласовала трансфер полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует GloboEsporte.

По сведениям источника, сторонам осталось прийти к соглашению по несущественным деталям предстоящей сделки. Переход 21-летнего хавбека "мушкетеров" обойдется "сине-гранатовым" в 40 миллионов евро, 10 миллионов из которых составят всевозможные бонусы.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" и "Монако" готовы перехватить Артура у "Барселоны". | soccernews.ru

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