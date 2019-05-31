"Барселона" и Гризманн нарушили правила ФИФА

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"Барселона" и Гризманн нарушили правила ФИФА

Трансферная сага с участием форварда "Атлетико" Антуана Гризманна может завершиться громким скандалом, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, "Барселона" начала вести переговоры с французом ещё в ноябре прошлого года, а в марте стороны уже договорились о грядущем переходе.

Процесс происходил в обход "матрасников", что строго запрещено правилами ФИФА. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2023 года, поэтому "сине-гранатовые" не имели права контактировать с ним без разрешения мадридцев.

Отмечается, что существуют документальные свидетельства переговоров между "Барсой" и Гризманном и вскоре они будут опубликованы.

Если это произойдёт, то "блауграна" может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА вплоть до трансферного бана, а "Атлетико" будет иметь основания подать в суд.

Напомним, что Гризманн объявил об уходе из команды 14 мая.

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Карыч
Карыч

Так путалона ещё и жулики вдобавок ко всему...

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