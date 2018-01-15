"Барселона" и "Интер" близки к согласованию аренды Рафиньи Алькантары

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"Барселона" и "Интер" близки к согласованию аренды Рафиньи Алькантары

"Барселона" и "Интер" близки к согласованию аренды полузащитника Рафиньи Алькантары, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы договорились о всех пунктах сделки за искючением одного - суммы выкупа. Следующий раунд переговоров между "нерадзурри" и "сине-гранатовыми" запланирован на вторник.

Напомним, что "Барселона" хочет выручить от дальнейшей продажи Рафиньи 30 миллионов евро, а "Интер" предлагает 23 миллиона. 

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