"Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками
Этим летом "Барселона" и "Интер" могут провести громкий обмен футболистами, сообщает Sportmediaset.
По информации источника, из Каталонии в Милан может проследовать Артуро Видаль, а в обратном направлении - Раджа Наингголан.
При этом речь не идёт о сиюминутном полноценном обмене. Скорее всего, будет использована формула с арендой и опцией выкупа.
32-летний Видаль в прошлом сезоне сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 3 мяча и сделал 7 ассистов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость - 15 миллионов евро.
В активе 31-летнего Наингголана 36 игр в минувшей кампании, 7 голов и 3 результативные передачи. Соглашение бельгийца с "нерадзурри" действует до 2022 года. Трансферная стоимость - 28 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32