"Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками

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"Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками

Этим летом "Барселона" и "Интер" могут провести громкий обмен футболистами, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, из Каталонии в Милан может проследовать Артуро Видаль, а в обратном направлении - Раджа Наингголан.

При этом речь не идёт о сиюминутном полноценном обмене. Скорее всего, будет использована формула с арендой и опцией выкупа.

32-летний Видаль в прошлом сезоне сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 3 мяча и сделал 7 ассистов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость - 15 миллионов евро.

В активе 31-летнего Наингголана 36 игр в минувшей кампании, 7 голов и 3 результативные передачи. Соглашение бельгийца с "нерадзурри" действует до 2022 года. Трансферная стоимость - 28 миллионов евро.

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