"Барселона" и "Интер" могут обменяться нападающими

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"Барселона" и "Интер" могут обменяться нападающими
"Барселона" готова отдать французского нападающего Усмана Дембеле в обмен на французского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб не против включить Дембеле в сделку по трансферу Мартинеса. При этом каталонцы также заплатят итальянцам определенную сумму. 

Стоит отметить, что в данный момент 22-летний Дембеле восстанавливается после разрыва бицепса бедра. Он может вернуться в строй в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не готова платить за 22-летнего Мартинеса полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Самый провальный трансфер в истории футбола (разве что Коутиньо поспорит)! 140 млн. за это «Ла масийца»... понятно, что это была идея картонного лидера, потому что маразмом заносит, даже через экран телефона! Пока 40-ка миллионный Винисиус, раздаёт голевые з Сити и забивает в класико, эта чёрная днина порит выходы 1 на 1 с Ливерпулем, а потом улетает на больничный! Этот трансфер - развод, по факту сравним с изнасилованием! Боруссия их изнасиловала, и получила за это 140 млн.... виновата аргентинськая шавка, мда... Visca el Barca!

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Number1
Number1

))))

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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