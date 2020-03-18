"Барселона" и "Интер" могут обменяться нападающими



"Барселона" готова отдать французского нападающего Усмана Дембеле в обмен на французского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб не против включить Дембеле в сделку по трансферу Мартинеса. При этом каталонцы также заплатят итальянцам определенную сумму.

Стоит отметить, что в данный момент 22-летний Дембеле восстанавливается после разрыва бицепса бедра. Он может вернуться в строй в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не готова платить за 22-летнего Мартинеса полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро.

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