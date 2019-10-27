"Барселона" и "Интер" могут провернуть суперобмен с участием четырех футболистов

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"Барселона" и "Интер" могут провернуть суперобмен с участием четырех футболистов

Представители "Барселоны" и "Интера" провели встречу, на которой обсуждался обмен с участием четырех футболистов, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, полузащитники каталонского клуба хорват Иван Ракитич и чилиец Артуро Видаль могут перебраться в Милан в обмен на аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса и словацкого защитника Милана Шкриньяра. На подобном обмене настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте, который хочет укрепить центр поля.

Переговоры прошли в положительном ключе, но никаких договоренностей заключено не было. Стороны договорились продолжить обсуждение в дальнейшем. Обмен может состояться в зимнее трансферное окно.

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