"Барселона" и "Интер" могут провернуть суперобмен с участием четырех футболистов
Представители "Барселоны" и "Интера" провели встречу, на которой обсуждался обмен с участием четырех футболистов, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, полузащитники каталонского клуба хорват Иван Ракитич и чилиец Артуро Видаль могут перебраться в Милан в обмен на аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса и словацкого защитника Милана Шкриньяра. На подобном обмене настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте, который хочет укрепить центр поля.
Переговоры прошли в положительном ключе, но никаких договоренностей заключено не было. Стороны договорились продолжить обсуждение в дальнейшем. Обмен может состояться в зимнее трансферное окно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
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|Эспаньол
|10
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|Леганес
|10
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