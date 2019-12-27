"Барселона" и "Интер" не могут согласовать стоимость трансфера Видаля

Переговоры между "Барселоной" и "Интером" по трансферу хавбека Артуро Видаля зашли в тупик.

По сведениям Calciomercato, клубы не могут согласовать стоимость трансфера 32-летнего чилийца.

Отметим, что каталонцы оценили своего игрока в 20 миллионов евро, а вот "нерадзурри" предлагает всего лишь 12 миллионов.

В этом сезоне на счету Видаля пять забитых мячей и один ассист в 19 играх.

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