"Барселона" и "Интер" поспорят за Кейта следующим летом

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта уже следующим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Calciomercato, "Ливерпуль" не захотел приобретать Кейта после того, как немецкий клуб не принял предложение в 75 миллионов евро.

С лета 2018 года в контракте игрока начнет действовать опция выкупа за 50 миллионов евро. Этим могут воспользоваться "Интер" и "Барселона".

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