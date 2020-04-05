"Барселона" и "Лацио" поборются за защитника "Милана" Романьоли

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"Барселона" и "Лацио" поборются за защитника "Милана" Романьоли

"Барселона" и "Лацио" интересуются защитником "Милана" Алессио Романьоли. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, оба клуба готовы купить 25-летнего игрока этим летом. Трансферная стоимость футболиста - 50 миллионов евро.

Романьоли перешел в "Милан" из "Ромы" в 2015 году за 25 миллионов евро. Соглашение игрока с "россонери" рассчитано до лета 2022 года.

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