"Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может перейти во французский клуб. Об этом сообщает El Chiringuito de Jugones.
По данным источника, "Лион" предложил каталонцам обменяться игроками. На место Гризманна клуб готов отдать нападающего Мемфиса Депая. Отмечается, "сине-гранатовые" могут отпустить француза в другой клуб, так как он не имеет твердого места в основном составе.
Напомним, в Депае лично заинтересован главный тренер "Барсы" Рональд Куман. Ранее клуб уже пытался приобрести игрока, но "Лион" не отпустил его.
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|20
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|Валенсия
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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