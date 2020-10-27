"Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками

Теги антуан гризманнмемфис депайтрансферылионбарселона

"Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может перейти во французский клуб. Об этом сообщает El Chiringuito de Jugones.

По данным источника, "Лион" предложил каталонцам обменяться игроками. На место Гризманна клуб готов отдать нападающего Мемфиса Депая. Отмечается, "сине-гранатовые" могут отпустить француза в другой клуб, так как он не имеет твердого места в основном составе.

Напомним, в Депае лично заинтересован главный тренер "Барсы" Рональд Куман. Ранее клуб уже пытался приобрести игрока, но "Лион" не отпустил его.

Не пропустите: VAR-ассистент матча "Барселона" - "Реал" рекомендовал не назначать пенальти на Рамосе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу

"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов