"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за форварда сборной Германии

Фото: инстаграм Карима Адейеми/Автор неизвестен

"Барселона" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" Кариму Адейеми, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением форварда в зимнее трансферное окно. "Ред Булл Зальцбург" оценивает форварда в 30 миллионов евро. Также Адейеми входит в сферу интересов "Баварии" и дортмундской "Боруссия".

В нынешнем сезоне 19-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" девять матчей, забил семь мячей и отдал один голевой пас. За сборную Германии провел 1 матч и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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