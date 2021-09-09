"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за форварда сборной Германии
Фото: инстаграм Карима Адейеми/Автор неизвестен
"Барселона" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" Кариму Адейеми, сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением форварда в зимнее трансферное окно. "Ред Булл Зальцбург" оценивает форварда в 30 миллионов евро. Также Адейеми входит в сферу интересов "Баварии" и дортмундской "Боруссия".
В нынешнем сезоне 19-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" девять матчей, забил семь мячей и отдал один голевой пас. За сборную Германии провел 1 матч и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|Ливерпуль
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18