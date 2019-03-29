"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за молодого конголезца Вамангитуку

"Барселона" и "Ливерпуль" проявляют интерес к конголезскому нападающему "Парижа" Силасу Вамангитуке, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний Вамангитука провел 23 матча во французской второй лиге за "Париж" и забил в них семь голов. Его контракт с клубом действует до 2021 года.

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