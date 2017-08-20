"Барселона" и "Ливерпуль" проведут переговоры по Коутиньо после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" проведут переговоры по полузащитнику "красных" Филиппе Коутиньо после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в следующий четверг.

Как информирует The Sun, "сине-гранатовые" планируют таки убедить руководство мерсисайдцев отпустить своего ключевого хавбека, который в настоящее время продолжает восстанавливаться от травмы спины.

Напомним, что последнее предложение "Барсы" в размере 130-ти миллионов евро было отклонено "Ливерпулем". | soccernews.ru