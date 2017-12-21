"Барселона" и "Ливерпуль" согласовали трансфер Коутиньо

Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" согласовали трансфер полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо.

По сведениям издания, переход 25-летнего хавбека в стан "сине-гранатовых" состоится уже в зимнее трансферное окно. Трансфер бразильца обойдется каталонскому гранду в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач в 17 матчах за "Ливерпуль".

Отметим, что другое испанское издание Marca сообщило ранее о том, что "Ливерпуль" не будет продавать Коутиньо в январе. | soccernews.ru