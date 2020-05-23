"Барселона" и "Манчестер Сити" близки к договорённости по обмену защитниками

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"Барселона" и "Манчестер Сити" близки к договорённости по обмену защитниками

Во время летнего трансферного окна "Барселона" и "Манчестер Сити" с высокой долей вероятности совершат обмен игроками.

По информации Mundo Deportivo, клубы близки к договорённости по сделке, в рамках которой Нелсон Семеду отправится в Англию, а Жоау Канселу - в Испанию.

Напомним, что на фулбека "сине-гранатовых" также претендовал "Ювентус", но сам игрок выбрал "горожан".

В текущем сезоне 25-летний Канселу провёл за "Сити" 24 игры, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.

На счету 26-летнего Семеду за указанный период 29 матчей и 5 результативных передач. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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