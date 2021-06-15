"Барселона" и "Манчестер Сити" могут совершить обмен с участием четырёх игроков

Фото инстаграм Усмана Дембеле

"Барселона" и "Манчестер Сити" ведут переговоры об обмене футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" заинтересованы в услугах флангового защитника Жоау Канселу и хавбека Бернарду Силвы.

Сообщается, что в обратном направлении могут отправиться универсал Серхи Роберто и вингер Усман Дембеле.

На сегодняшний день португальские легионеры "горожан" готовы к переходу в "Барсу", а вот реакция испанца и француза на возможную сделку пока неизвестна.

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