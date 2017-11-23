"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за Киммиха

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих стал трансферной целью "Барселоны" и "Манчестер Сити", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" и "горожане" намерены предпринять попытки приобрести 22-летнего фулбека.

Именно в связи с этим "Бавария" планирует в ближайшее время предложить перспективному футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В этом сезоне Киммих сыграл за "Баварию" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов. | http://soccernews.ru