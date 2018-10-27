"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

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"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

Центральный полузащитник "Бока Хуниорс" Агустин Альмендра может в ближайшее время оказаться в одном из европейских клубов.

Как сообщает Tribalfootball, интерес к 18-летнему аргентинцу проявляют "Барселона" и "Манчестер Сити". Ранее СМИ также утверждали, что на перспективного хавбека претендует "Валенсия".

Альмендра является воспитанником "Бока Хуниорс", за основную команду выступает с 2018 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.

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