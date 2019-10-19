"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за перспективного бельгийца

Полузащитник "Андерлехта" Альбер-Мбойо Локонга привлёк внимание нескольких европейских топ-клубов.

По информации Marca, на 19-летнего бельгийца претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити". Также сообщается об интересе к перспективному хавбеку со стороны "Севильи".

Стоимость возможной сделки оценивается всего в 5 миллионов евро, поскольку следующим летом истекает контракт игрока с клубом.

Локонга - воспитанник "Андерлехта". В текущем сезоне футболист провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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