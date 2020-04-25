"Барселона" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Бенфики"

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"Барселона" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Бенфики"

Центральный защитник "Бенфики" Рубен Диаш привлёк внимание двух европейских топ-клубов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, заполучить 22-летнего португальца во время летнего трансферного окна хотят "Барселона" и "Манчестер Сити".

"Сине-гранатовые" видят в Диаше замену для Самюэля Умтити, а "горожане" просто ищут варианты усиления обороны.

В текущем сезоне игрок провёл за "Бенфику" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро.

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