"Барселона" и "Манчестер Сити" вступили в борьбу за Тюрама

"Барселона" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к французскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард также входит в сферу интересов "Реала", "Милан" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 23-летний Тюрам провел за "Боруссию" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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