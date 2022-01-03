"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться французскими нападающими, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонцы готовы отдать Усмана Дембеле в обмен на Антони Марсьяля. "Барселона" может арендовать Марсьяля на полтора года, а Дембеле подпишет с манкунианцами полноценный контракт.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил один гол. 24-летний Дембеле отметился двумя голевыми передачами в восьми поединках за "Барселону".

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