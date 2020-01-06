"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками

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"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками

"Барселона" и "Милан" ведут переговоры об обмене игроками обороны, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, из Испании в Италию может перебраться центральный защитник Жан-Клер Тодибо, а в обратном направлении - капитан "россонери" Алессио Романьоли, играющий на аналогичной позиции.

Рыночная стоимость француза оценивается в 10 миллионов евро, а итальянца - в 45 миллионов.

В текущем сезоне 20-летний Тодибо сыграл за "Барсу" всего 3 матча. В активе 24-летнего Романьоли за указанный период 17 игр.

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