"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками
"Барселона" и "Милан" ведут переговоры об обмене игроками обороны, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, из Испании в Италию может перебраться центральный защитник Жан-Клер Тодибо, а в обратном направлении - капитан "россонери" Алессио Романьоли, играющий на аналогичной позиции.
Рыночная стоимость француза оценивается в 10 миллионов евро, а итальянца - в 45 миллионов.
В текущем сезоне 20-летний Тодибо сыграл за "Барсу" всего 3 матча. В активе 24-летнего Романьоли за указанный период 17 игр.
Не пропустите: "Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
СМИ узнали новые подробности перехода Макарова в "Рубин"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма"
-
Жиру может перейти в другой клуб АПЛ
-
"Локомотив" отреагировал на слухи об уходе Смолова в "Эспаньол"
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Реала"
-
Вальверде обсудил с Видалем его будущее в "Барселоне"
-
Клопп высказался о дебюте Минамино за "Ливерпуль"
-
"Ювентус" возобновил интерес к Икарди
-
Усман Дембеле лайкнул своё фото в форме "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" вернулся к кандидатуре Фернандеша
-
Турецкий клуб арендовал хавбека киевского "Динамо" Гармаша
-
Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь
-
Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Смертин назвал российских игроков, которых Абрамович хотел видеть в "Челси"
-
Тарасов поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на Чемпионате Мира. На самом деле команда проиграла
-
1
"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру
-
Клопп прокомментировал травму Милнера
-
"Барселона" и "Милан" могут обменяться защитниками
-
Испанский клуб хочет купить Смолова
-
Главные новости дня: 5 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11