"Барселона" и "Милан" поборются за голландского таланта

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"Барселона" и "Милан" поборются за голландского таланта

"Барселона" и "Милан" проявляют интерес к голландскому защитнику "Хоффенхайма" Мелайро Богарде, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, оба клуба готовы подписать контракт с футболистом в январе 2021 года. Контракт Богарде с "Хоффенхаймом" истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

18-летний Богарде выступает за "Хоффенхайм" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча.

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