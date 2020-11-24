"Барселона" и "Милан" поборются за голландского таланта
"Барселона" и "Милан" проявляют интерес к голландскому защитнику "Хоффенхайма" Мелайро Богарде, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, оба клуба готовы подписать контракт с футболистом в январе 2021 года. Контракт Богарде с "Хоффенхаймом" истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
18-летний Богарде выступает за "Хоффенхайм" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча.
Не пропустите: "Барселона" рассматривает Гарая на замену травмированному Пике. | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте
-
"Челси" вырвал победу в матче с "Ренном" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Маскерано отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Барселону"
-
Жена Федуна нашла для "Спартака" нового спортивного директора
-
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"
Лента новостей
-
Тренер "Краснодара" высказался о стычке Газинского и Кайо во время матча с "Севильей"
-
"Зенит" теряет Дугласа Сантоса
-
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян
-
Быстров жестко раскритиковал защитника "Краснодара" после матча с "Севильей"
-
"Барселона" и "Милан" поборются за голландского таланта
-
"Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
-
Защитник "Валенсии" Мангаля рассказал, как он стал геймером
-
"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте
-
"Челси" вырвал победу в матче с "Ренном" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Маскерано отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Барселону"
-
Тевес определился с датой завершения карьеры
-
Моуринью купил игроку "Тоттенхэма" огромный кусок мяса
-
Модрич оценил шансы "Реала" на удачное выступление в этом сезоне
-
Черчесов объяснил, почему не использует Чалова в сборной России
-
1
Защитник "Ференцвароша" рассказал, как его обидел Роналду
-
1
Это'О дал совет "Барселоне", как заменить Месси
-
"Лацио" может продать одного из лидеров из-за критики в адрес руководства
-
Жена Федуна нашла для "Спартака" нового спортивного директора
-
Черчесов рассказал, почему не подал в отставку после разгромного поражения от Сербии
-
Черчесов ответил на обвинения Газизова в травме Соболева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20