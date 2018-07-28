"Барселона" и Мунир определились с будущим игрока

1 Теги барселонамунир эль-хаддадиэрнесто вальверде

"Барселона" и Мунир определились с будущим игрокаКаталонская "Барселона" приняла решение по будущему своего форварда Мунира Эль-Хаддади, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, клуб достиг соглашения с 22-летним нападающим о том, что следующий сезон он проведет на "Камп Ноу". Убедил перспективного игрока остаться в стане "сине-гранатовых" их главный тренер Эрнесто Вальверде, проведший с ним частную беседу.

Напомним,  "Барселона" рассчитывает выручить 70 миллионов евро с продажи трех защитников. | soccernews.ru

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