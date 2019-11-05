"Барселона" и "Наполи" опозорились в Юношеской лиге УЕФА

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"Барселона" и "Наполи" опозорились в Юношеской лиге УЕФА

Завершились несколько матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. "Барселона" дома неожиданно проиграла "Славии", "Наполи" на своем поле разгромно уступил "Ред Булл Зальцбург", дортмундская "Боруссия" в родных стенах переиграла "Интер", "Лилль" на выезде был сильнее "Валенсии".

"Барселона" - "Славия" - 2:3 (1:1)
Голы: де ла Фуэнте, 16 - 0:1, Черв, 41 (с пенальти) - 1:1, Косек, 56 - 1:2, Мортимер, 86 - 2:2, Тоула, 87 - 2:3

"Боруссия" Дортмунд - "Интер" - 2:1 (0:0)
Голы: Кнауфф, 49 - 1:0, Вергани, 61 - 1:1, Кнауфф, 66 - 2:1

"Наполи" - "Ред Булл Зальцбург" - 1:5 (0:3)
Голы: Сейвалд, 13 - 0:1, Фелипе, 28 - 0:2, Аффенгрубер, 42 - 0:3, Сурич, 53 (с пенальти) - 0:4, Гаэтано, 70 - 1:4, Сеско, 75 - 1:5

"Валенсия" - "Лилль" - 1:2 (0:0)
Голы: Алеман, 59 - 1:0, Уаттара, 74 - 1:1, Уаттара, 86 - 1:2

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